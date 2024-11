Vinícius Jr. gibt "verrücktem Kalender" die Schuld an der Verletzung und wird in Liverpool nicht spielen

HQ

Vinícius Júnior wird den größten Teil des Dezember-Marathons von Real Madrid verpassen, da alle drei Tage gespielt wird. Dazu gehörte auch das wichtige Gastspiel in Liverpool am Mittwoch in der Champions League. Bei dem brasilianischen Flügelspieler wurde eine Verletzung am Bizeps femoris im linken Bein diagnostiziert.

Vini Jr. hat in dieser Saison bisher alle 18 Spiele von Real Madrid bestritten. Er ist derzeit mit Abstand der wichtigste Spieler von Real Madrid und einer der wenigen aus Ancelottis Kader, der von Verletzungen verschont geblieben ist.

Nichtsdestotrotz könnten seine Abwesenheit sowie die von Rodrygo, der immer noch verletzt ist, den Italiener dazu zwingen, einige Rotationen und Änderungen im Kader vorzunehmen, was er bereits im letzten Ligaspiel am Sonntag getan hat, einem 0:3-Sieg gegen Leganés, bei dem Mbappé mit Vini die Position tauschte und auf den linken Flügel wechselte, wo er ein Tor erzielte, das von Vini vorbereitet wurde.

Mbappé könnte vorübergehend seine Lieblingsposition zurückerobern, auf der er die meiste Zeit seiner Karriere gespielt hat, was ihm helfen könnte, sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Jude Bellingham könnte auch seine Position als falsche Neun zurückerobern, mit der er in der vergangenen Saison die meisten Tore aller Madrider Spieler erzielte.

Auch Arda Güler wird wahrscheinlich mehr Minuten auf dem rechten Flügel bekommen, und Endrick Felipe könnte endlich die Gelegenheit bekommen, die die Fans nach ihm verlangt haben.

Vini Jr. könnte im Finale des Intercontinental Cup zurückkehren

Einige spanische Medien deuten auf den 18. Dezember als mögliche Rückkehr von Vini Jr. hin. An diesem Tag spielt Real Madrid das Finale des Interkontinentalpokals.

Dieser brandneue jährliche Wettbewerb, der eine Weiterentwicklung des letzten Interkontinentalpokals der UEFA und der CONMEBOL im Jahr 2004 ist, wird von der FIFA organisiert und nimmt an den Siegervereinen aller sechs Konföderationen teil. Dem Europameister wird der direkte Zugang zum Finale gewährt.