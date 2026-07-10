Vinícius Jr. entschuldigt sich nach einem weiteren enttäuschenden Lauf Brasiliens bei der Weltmeisterschaft

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Brasilien war eine Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft und schied im Achtelfinale gegen Norwegen aus. Das entspricht ihrem schlechtesten Ergebnis aller Zeiten bei diesem Wettbewerb (sie haben seit dem Abschluss in der gleichen Runde in Italien 1990 immer mindestens das Viertelfinale erreicht). Vinícius Jr., der nach vier Toren und einer Vorlage einer der besten Spieler des Teams wurde, hat nun eine Erklärung abgegeben, in der er sich entschuldigt.

"Ich sah so viele Menschen jeden Alters, die mich unterstützten, unseren Traum annahmen, dass es unfair wäre, zu schweigen. Aber ich brauchte ein paar Tage zum Nachdenken", schrieb er und sagte, es seien vier Jahre vergangen und er müsse immer noch überlegen, was er nach einer Enttäuschung schreiben solle, und dass er das Gefühl habe, sie hätten ein gutes Team, um mehr zu tun.

"Das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen ist der größte Stolz meines Lebens, und im Achtelfinale ausgeschieden zu sein, ist schwer zu erklären. Ich weiß, wie sehr ich mich vorbereitet habe, wie sehr ich mich konzentriert habe, wie sehr ich mir das für dich, für meine Familie gewünscht habe.

Das Gefühl der Frustration ist überwältigend. Wir hatten eine Gruppe, die stark genug war, mehr zu schaffen, aber wir konnten es nicht. Ich entschuldige mich und werde für unseren Traum kämpfen, an die Spitze der Welt zurückzukehren."

Trotz des Scheiterns wird erwartet, dass Carlo Ancelotti weiterhin das Kommando der brasilianischen Nationalmannschaft übernehmen wird: Brasilien verlängerte seinen Vertrag im Mai 2026 bis nach der FIFA-Weltmeisterschaft 2030.