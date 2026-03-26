Vinícius Jr. "denkt nur daran, lange bei Real Madrid zu bleiben"

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Der Stürmer von Real Madrid, Vinícius Jr., reiste am 26. März für einige Freundschaftsspiele mit Brasilien gegen Frankreich und am 31. März gegen Kroatien vor der Weltmeisterschaft in die Vereinigten Staaten. Vinícius wurde von Trainer Carlo Ancelotti nominiert, und im Gespräch mit den brasilianischen Medien wurde er nach der kürzlichen Ankündigung befragt, dass Antoine Griezmann in die MLS wechselt.

"Griezmann ist ein fantastischer Spieler, er hatte eine hervorragende Karriere in Spanien, bei Frankreich... Ich wünsche ihm viel Glück, ich mag seinen Stil wirklich. Ich denke, er wird viel zur Liga beitragen", sagte der Brasilianer, der erst letzten Sonntag gegen ihn in einem Derby gegen Atlético de Madrid spielte, bei dem Vinícius zweimal traf.

Auf die Frage jedoch, ob er in seine Fußstapfen treten würde, sagte Vinícius, er sei noch jung und denke nur an Real Madrid. "Ich möchte dort lange bleiben", sagte er. Der Verein hat seinen Vertrag jedoch noch nicht verlängert, da es Streitigkeiten mit dem Verein über sein Gehalt gibt, mit dem Ziel, dass es so hoch wie das von Mbappé sein soll.