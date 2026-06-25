Vinícius' Doppelpack hilft Brasilien, als Gruppenführer zu gehen, und Schottland wartet darauf, dass die anderen Teams ihr Schicksal erfahren

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Ein Doppelpack von Vinícius Jr. (das hätte ein Hattrick sein können, aber ein Tor wurde nach einer leichten Berührung eines schottischen Verteidigers aberkannt, was den Real-Madrid-Spieler heftig protestieren ließ und sagte: "Es ist eine Schande") und ein weiterer von Manchester Uniteds Stürmer Matheus Cunha halfen Brasilien, sich nach einem 3:0-Sieg gegen Schottland als Gruppenführer zu qualifizieren. und spielt im Achtelfinale gegen Japan, Schweden oder die Niederlande.

Es war auch das Spiel, in dem Neymar nach einer Verletzung zurückkehrte und bei seinem vierten Weltmeisterschaftsdebüt debütierte, wobei er in den letzten zehn Minuten gleichzeitig mit Endrick für sein WM-Debüt sprang. Das Spiel fand zur gleichen Zeit statt, als Marokko einen Rückstand aufholte und Haiti mit 4:2 besiegte, mit denselben Punkten wie Brasilien, aber mit einer schlechteren Tordifferenz.

Haiti schied aus, obwohl sie ihre ersten WM-Tore der Geschichte erzielten (eines war ein Eigentor, das andere ein unglaublicher Distanzschuss von Wilson Isidor), und nun wartet Schottland gespannt auf die anderen Spiele, um zu wissen, ob sie als eines der acht besten drittplatzierten Teams gelten... Aber mit nur 3 Punkten und -3 Tordifferenz könnte das ein sehr großer Schuss sein.