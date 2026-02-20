Vincent Kompany von Bayern München kritisiert Mourinho nach dem Vorfall mit Vinícius sehr kritisch: "Er hat einen Fehler gemacht"

HQ

Bayern-München-Trainer Vincent Kompany wurde nach seiner Meinung zur großen Fußballkontroverse der Woche gefragt: den angeblichen rassistischen Beleidigungen gegenüber dem Real-Madrid-Spieler Vinícius Jr. durch Benfica-Spieler Gianluca Prestianni während des Champions-League-Spiels am Dienstag. Während Benfica und der Spieler die Beleidigung bestritten, stellt sich Kompany auf die Seite des Brasilianers und sagt, Vinis Reaktion "könne nicht vorgetäuscht werden".

"Man sieht, dass es eine emotionale Reaktion war. Mbappé bleibt normalerweise immer diplomatisch, aber er war sehr klar über das, was er sah und hörte. Dann ist da noch der Benfica-Spieler, der versteckte, was er sagte, in seinem Trikot. Im Stadion sieht man, dass Leute Affenschilder gemacht haben, das ist im Video", sagte Kompany.

Der belgische Trainer war jedoch besonders kritisch gegenüber José Mourinho, Benfica-Trainer, der wegen seiner Äußerungen nach dem Spiel in Beschuss geraten ist: Er verteidigte Prestianni nicht (versuchte, in seiner Meinung "unabhängig" zu sein), sondern warf Vinícius vor, mit seinem Tor zu provozieren. Viele Experten, darunter Thierry Henry, haben Vinícius' Recht verteidigt, zu feiern, wie er will (selbst auf Kosten einer gelben Karte), und Kompany stimmt zu: "Für mich ist das, was nach dem Spiel passiert ist, noch schlimmer. José Mourinho griff Vinicius Jr.s Charakter im Grunde an, indem er die Art von Feier, die er gemacht hat, diskreditierte. Das war ein großer Fehler in Bezug auf die Führung und etwas, das wir nicht akzeptieren sollten."

Für Kompany war vielleicht Mourinhos größter Fehler, Eusébio in seinem Argument zu erwähnen, Benfica sei "kein rassistischer Club". "Er sagte, Benfica könne nicht rassistisch sein, weil ihr bester Spieler aller Zeiten Eusébio war. Weißt du, was schwarze Spieler in den 60ern durchmachen mussten? War er da, um mit Eusebio zu jedem Auswärtsspiel zu reisen und zu sehen, was er durchmachte?"

Doch Mourinho blieb bei der Verwendung der Figur Eusébio, der 2014 starb, als Verteidigung nicht allein: Benfica selbst nutzte ihn in der Aussage zur Verteidigung von Prestianni.

"Ich habe noch nie jemanden etwas Schlechtes über José sagen hören. Alle seine Spieler lieben ihn. Ich weiß tief im Inneren, dass er ein guter Mensch ist. Ich muss ihn dafür nicht beurteilen. Aber ich weiß auch, was ich gehört habe. Ich verstehe, was er getan hat, aber er hat einen Fehler gemacht. Hoffentlich passiert das in Zukunft nicht wieder, und wir können gemeinsam weitermachen", fügte Kompany hinzu.

Bayern München liegt mit 57 Punkten sechs Punkte Vorsprung in der Bundesligatabelle, gefolgt von Borussia Dortmund mit 51 Punkten, aber mit fast doppelt so vielen Toren wie Borussia. Bayern trifft morgen um 15:30 MEZ, 14:30 GMT auf Eintracht Frankfurt.