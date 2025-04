Vincent "Kingpin" D'Onofrio möchte Swamp Thing spielen

Ein DC-Projekt, von dem wir noch nicht viel gehört haben, von dem wir aber wissen, dass es demnächst kommt und von dem es alle paar Monate kleine Updates gab, ist Swamp Thing . Regie führt James Mangold (3:10 to Yuma, Logan, Ford v Ferrari ) und die Idee ist, dass es ziemlich unabhängig sein und Gothic-Horror bieten wird.

Wir wissen immer noch nicht, wer Swamp Thing spielen wird, aber wir kennen eine Person, die an der Rolle interessiert ist, nämlich Vincent D'Onofrio. D'Onofrio, der vielleicht am besten für seine Rolle als Wilson Fisk in der Daredevil -Serie bekannt ist, bestätigte kürzlich, dass er die Rolle aufgrund von Rechteproblemen nie in Kinos spielen wird.

In den sozialen Medien wurde er kürzlich gefragt, ob es eine andere Comicfigur gibt, die er gerne spielen würde, worauf er einfach mit "Swamp Thing " antwortete. Den Kommentaren nach zu urteilen, scheinen viele Leute zu denken, dass dies nach einer großartigen Idee klingt, und es ist schwer, dem zu widersprechen, oder?

Übrigens, wenn du auf der Suche nach einer guten Swamp Thing Lektüre bist, um dich aufzuwärmen, solltest du dir den umfangreichen Artikel 10 Comics oder Graphic Novels unseres Comic-Kenners Ben Lyons ansehen , den jeder DC-Fan lesen sollte.