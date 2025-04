Vincent D'Onofrios Kingpin darf nicht in MCU-Filmen auftreten

HQ

Während wir mit der Rivalität von Daredevil mit dem New Yorker Gangsterboss Wilson "Kingpin" Fisk sehr vertraut sind, ist ein anderer Held, der dafür bekannt ist, dem Bösewicht Probleme zu bereiten, Spider-Man. Da wir nächstes Jahr einen weiteren Spider-Man-Film als Teil des Marvel Cinematic Universe bekommen (Spider-Man: Brand New Day), ein Film, von dem in der Vergangenheit gemunkelt wurde, dass er eine verwurzeltere und "freundlichere Nachbarschaftsatmosphäre" hat, anstatt weltuntergehende Katastrophen zu überwinden, haben sich einige gefragt, ob dies Vincent D'Onofrios Kingpin als den größten Dorn im Auge des Netzschleuders sehen wird. Nach den jüngsten Kommentaren von D'Onofrio ist es sehr unwahrscheinlich, dass dies der Fall sein wird.

Im Podcast Happy, Sad, Confused verrät D'Onofrio, dass die Rechte an Kingpin unglaublich komplex und starr sind und bedeuten, dass die Figur derzeit nur in Fernsehsendungen auftreten kann.

D'Onofrio erklärt: "Das Einzige, was ich weiß, ist nicht positiv. Es ist sehr schwierig, meinen Charakter zu benutzen... für Marvel, um meinen Charakter zu benutzen. Es ist sehr schwierig, das zu tun, wegen der Eigentumsverhältnisse und so. Im Moment bin ich nur für Fernsehserien und solche Sachen zu gebrauchen. Verschiedene Arten von Serien, was auch immer es ist, aber nicht einmal ein einmaliger Fisk-Film oder ähnliches. Es ist im Moment alles in Rechten und solchen Dingen gefangen. Ich weiß nicht, wann das klappen wird, oder ob es überhaupt jemals wirklich klappen wird."

Im Wesentlichen ist davon auszugehen, dass Kingpin Daredevil und andere kleinere Bürgerwehren in Zukunft Probleme verursachen werden, aber was die theatralische A-Liste von Marvel betrifft, so wird Kingpin anscheinend weiterhin unter ihrem Radar bleiben.