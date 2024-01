Vincent D'Onofrio will für immer Kingpin spielen

HQ

Vincent D'Onofrio ist derzeit einer der besten Schurkendarsteller von Marvel und hat mit seiner Darstellung von Kingpin die Heldenshows auf der Straße getragen. Der Schauspieler hat seine Vorliebe für die Figur des Gangsterbosses bereits geteilt und jetzt verraten, warum er nicht vorhat, in absehbarer Zeit aufzuhören, ihn zu spielen.

"Das Einzige, was mich hätte zurückhalten können, wäre, wenn ich einfach weiter hätte zunehmen und es halten müssen", sagte er Comicbook.com. "Und so muss ich das nicht mehr tun, also bin ich in der besten Form, die ich seit langem hatte."

D'Onofrio sagt, dass die Fatsuits sehr helfen, "weil es nicht die gesündeste Sache der Welt ist, ständig zu- und wieder abzunehmen. Also ja, ich meine, solange die Mächtigen mich haben wollen, kann ich mir nicht vorstellen, diese Rolle nicht zu spielen, es macht so viel Spaß."

D'Onofrio besuchte Kingpin zuletzt in Marvel's Echo, aber zuvor war er auch in Daredevil und der Hawkeye-Serie auf Disney+ zu sehen. Er wird wahrscheinlich auch in Daredevil: Born Again auftauchen.

Was hältst du von Kingpin?