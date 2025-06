Vince Vaughn über eine Dodgeball Fortsetzung: "Ich bin definitiv offen dafür"

Es gab Gespräche und Berichte über eine Fortsetzung von Dodgeball: A True Underdog Story im Grunde die zwei Jahrzehnte seit dem Erscheinen des Originals, aber keiner davon hat jemals zu etwas Bedeutendem geführt. Tatsächlich scheinen sich die meisten mit dem Gedanken abgefunden zu haben, dass es nie eine echte Fortsetzung der legendären Komödie geben wird. Ein Hauptdarsteller aus diesem Streifen ist jedoch immer noch offen für eine Rückkehr.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter über seinen jüngsten Netflix-Film Nonnas hat Vince Vaughn - der in letzter Zeit ein Wiederaufleben von Rollen erlebt hat, unter anderem in Apple TV+ Bad Monkey - erwähnt, dass er an einer Fortsetzung von Dodgeball interessiert wäre, vorausgesetzt, die Idee und das Drehbuch sind in erster Linie qualitativ hochwertig.

"Es wird immer davon gesprochen", sagte Vaughn, der in dem Film den Protagonisten Peter La Fleur spielt. "Dodgeball, eigentlich gibt es eine Idee, die ziemlich gut ist, aber nichts Sicheres. Ich werde die zweite Staffel von Bad Monkey starten, was großartig ist, und dann habe ich eine andere Sache, die ich tun werde, aber ich würde definitiv... Es geht immer darum, ob die Geschichte stimmt, ob die Erweiterung etwas ist, das Sinn macht."

Er fährt fort: "Es gibt Ideen, die bei einigen davon gut sind, aber man weiß nie, was passiert und ob es für alle Sinn macht. Aber ich bin auf jeden Fall offen dafür. Ich liebe viele dieser Filme und bin auf jeden Fall offen, wenn etwas passiert."

Es ist nicht nur wichtig, das Drehbuch für eine Dodgeball Fortsetzung richtig hinzubekommen, sondern es ist auch wichtig, die Besetzung zu sichern, einschließlich Ben Stiller als exzentrischer White Goodman und auch seine echte Frau Christine Taylor als Kate Veatch.

Würdest du dir eine Fortsetzung von Dodgeball ansehen?