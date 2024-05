Vince Vaughn spielt die Hauptrolle in einer Apple TV+-Serie, die im August debütiert

Apple hat ein weiteres Projekt enthüllt, das es für seine Streaming-Plattform Apple TV+ in Arbeit hat. Das Projekt, das im August dieses Jahres debütieren soll, ist als Bad Monkey bekannt und ist eine Serie, in der Vince Vaughn die Besetzung anführt und scheinbar in eine bizarre kriminelle Verschwörung verwickelt wird.

Wir erfahren noch nicht viel über die Handlung, außer: "Ein Detektiv, der in Südflorida zum Restaurantinspektor wurde, wird in eine Welt der Gier und Korruption gezogen, nachdem ein Tourist beim Angeln einen abgetrennten Arm gefunden hat. Und ja, da ist ein Affe."

Was wir wissen, ist, dass Vaughn in Bad Monkey neben Natalie Martinez spielen wird und dass die Serie von Ted Lasso und Shrinking Executive Producer Bill Lawrence produziert wird, also hat sie hoffentlich alle Teile, um ein Muss zu sein, wenn sie am 14. August debütiert. Erwarten Sie in den kommenden Wochen einen Trailer.