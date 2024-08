Vince Vaughn hat sich in seiner neuen Apple TV+ Show nicht mit Crystal the Monkey verstanden

HQ

Vielleicht kennen Sie den Namen Crystal the Monkey nicht, aber Sie kennen diesen Primatenschauspieler ohne Zweifel, denn dieses Tier ist die gleiche Hollywood-Sensation, die den Affen Dexter in Night at the Museum und den drogendealenden Affen in The Hangover Part II zum Leben erweckt hat. Crystal ist auch ein Hauptdarsteller in der Apple TV+ -Serie Bad Monkey, einer Show, in der Vince Vaughn die Hauptrolle spielt, ein Comedy-Veteran, der sich mit seinem Primaten-Pendant befehdet hat.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter bemerkt und erkennt Vaughn das Talent von Crystal, erwähnt aber auch scherzhaft, dass der Affe eine gewisse Einstellung hatte.

"Mit dem werde ich nie wieder arbeiten. Wenn man darüber spricht, wie man den ganzen Sauerstoff an einem Set aufsaugt, dann ist es so: 'Ich hab's. Hundeführer, große Entourage – unnahbar.

"Die Leute warnten dich vor ihr – 'Komm nicht von hinten nach vorne.' Viele Regeln am Set, sehr unangenehm. Ich bin lieber ehrlich zu allen da draußen, als eine Fassade zu schaffen, als hätten wir uns verstanden – wir haben uns nicht verstanden."

Natürlich spielte Vaughn nur herum, was Showrunner Bill Lawrence in einem Folgekommentar bestätigte und hinzufügte: "Ich denke, wir alle fühlten uns sicherer, dass Crystal the Monkey an mehr Shows und Filmen gearbeitet hat als jeder andere Schauspieler, Autor oder jede Schauspielerin in der Show. Sie war die professionellste; Sie war eine schreckliche Fehlbesetzung, weil sie eigentlich ein sehr guter Affe ist."

Während Sie heute die Eröffnung von Bad Monkey auf Apple TV+ sehen können, können Sie sich hier auch unseren Testbericht über die Serie ansehen.