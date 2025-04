Vince Vaughn eröffnet ein italienisches Restaurant in der Netflix-Serie Nonnas

Nach einer ruhigeren Phase, in der das Rampenlicht nicht so hell war, hat Vince Vaughn in letzter Zeit immer mehr Hauptrollen übernommen, wobei sein letzter größter Job die Dramaserie Apple TV+ Dramaserie Bad Monkey war. Nächsten Monat wird Vaughn wieder der Frontmann für ein weiteres Projekt sein, und zwar den Netflix-Film Nonnas.

Dieser Film dreht sich um Joe Scaravella, einen Mann, der nach dem Tod seiner Mutter beschließt, alles aufs Spiel zu setzen, indem er ein italienisches Restaurant in New York City eröffnet, dessen Küchenteam aus einheimischen italienisch-amerikanischen Großmüttern besteht.

Nonnas kommt am 9. Mai auf Netflix und wird einige andere große Namen in den Hauptrollen haben, darunter Lorraine Bracco, Talia Shire, Brenda Vaccaro, Joe Manganiello, Drea de Matteo, Linda Cardellini und Susan Sarandon. Da die Premiere immer näher rückt, könnt ihr euch unten den Trailer zu Nonnas sowie die Inhaltsangabe ansehen.

"Nach dem Verlust seiner Mutter riskiert Joe Scaravella (gespielt von Vince Vaughn) alles, um sie zu ehren, indem er ein italienisches Restaurant mit einer Gruppe lokaler Großmütter als Köche eröffnet."