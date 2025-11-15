Vince Gilligan über den Abschied vom Breaking Bad-Universum: "Ich wollte mir selbst beweisen, dass ich kein One-Trick-Pony bin"

HQ

Während Vince Gilligan sicherlich nicht immun gegen den Charme ist, sich für eine neue Geschichte in eine bereits bestehende IP zu vertiefen, hatte Better Call Saul das Gefühl, dass es ihm gelungen ist, die meisten Prequel-Tropen über Bord zu werfen, die uns das Gefühl geben, in alten Geschichten versunken zu sein. Für seine neue Serie gibt es absolut nichts mit Breaking Bad oder Better Call Saul zu tun, trotz des Auftritts von Rhea Seehorn.

Im Gespräch mit Variety teilte Gilligan seine Verachtung für aktuelle Medienprojekte mit. "Wir leben in einer Welt des geistigen Eigentums, in der es am sichersten ist, etwas neu zu starten, das ein Publikum hat. Ich wollte mir selbst beweisen, dass ich kein One-Trick-Pony bin", sagte er. "Es ist schwieriger als je zuvor, etwas zu machen, das nicht auf einem früheren Film, Comic oder Videospiel basiert. Jede Generation verdient ihre eigenen Geschichten, nicht nur die ihrer Großeltern."

Obwohl Gilligans neueste Serie nicht im Breaking Bad-Universum spielt, konnte sie dank des Showrunners zahlreiche Studios anziehen. "Es war großartig, gewollt zu werden, aber ich traf all diese netten Leute und ich musste zu einigen von ihnen nein sagen, und das war nicht angenehm", sagte er. Schließlich entschied sich Gilligan für Apple TV, da sie ihm ihr Vertrauen und ihre Zeit versprachen.

Die ersten beiden Episoden von Pluribus wurden am 7. November enthüllt. Unsere Impressionen von der Messe können Sie hier nachlesen.