Vince Gilligan kehrt mit bizarren neuen Serien zurück Pluribus

Vince Gilligan, das Mastermind hinter "Breaking Bad" und "Better Call Saul", kehrt mit einer neuen Serie für Apple TV+ zurück – der genreübergreifenden Pluribus. Angeführt wird die Besetzung erneut von Rhea Seehorn, die für ihre Leistung in Better Call Saul eine Emmy-Nominierung erhielt. Pluribus feiert am 7. November mit einem Debüt in zwei Episoden Premiere, gefolgt von wöchentlichen Veröffentlichungen bis zum Staffelfinale am 26. Dezember.

Die Serie besteht aus neun Episoden und dreht sich um "den unglücklichsten Menschen auf Erden", der die Menschheit irgendwie retten muss – vor dem Glück. Absurd? Absolut. Aber mit Gilligan an der Spitze können wir etwas sowohl Verdrehtes als auch Brillantes erwarten.

Neben Seehorn gehören Karolina Wydra (Sneaky Pete), Carlos-Manuel Vesga (Die Entführung von Flug 601), Miriam Shor (American Fiction) und Samba Schutte (Our Flag Means Death) zur Besetzung.

Pluribus wird von Sony Pictures Television produziert und hat bereits grünes Licht für eine zweite Staffel erhalten. Zu den ausführenden Produzenten gehören die Better Call Saul-Alumni Gilligan, Gordon Smith und Alison Tatlock.

Schauen Sie sich den Teaser unten an.

Gespannt auf Gilligans nächsten Gedankenbrecher?