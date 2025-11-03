Vince Gilligan hat die Idee hinter Pluribus seit 10 Jahren entwickelt

HQ

Vince Gilligan ist derzeit einer der Top-Fernsehmacher, denn nach Breaking Bad und Better Call Saul hat er jahrelanges, immens gefeiertes Fernsehen in seinem Portfolio. Als nächstes kommt die Apple TV -Serie Pluribus, in der Gilligan wieder mit Rhea Seehorn zusammenkommt, um zu sehen, wie der Better Call Saul -Star als der unglücklichste Mensch der Welt erscheint, der die Aufgabe hat, alle vor dem Glück zu retten.

Es ist eine skurrile und seltsame Idee, an der Gilligan seit Jahren arbeitet. Im Gespräch mit Polygon erklärt er, dass er die Idee zu Pluribus zum ersten Mal während seiner Mittagspausen von Better Call Saul hatte und dass es ursprünglich einen männlichen Protagonisten hatte.

"Ich fing an, diese Idee in meinen Mittagspausen von Better Call Saul herumzuspielen. Ich wusste nicht, was an dieser Idee bei mir hängen blieb – und ich konnte nicht herausfinden, was der Handlungsmechanismus sein würde, durch den das passieren würde – aber ich spielte weiter damit herum und mir wurde klar, dass es eine Science-Fiction-Geschichte sein musste. So eine Situation kann man in der realen Welt nicht erklären."

Er fügt hinzu: "Ich habe vor fast 10 Jahren mit dieser vagen Vorstellung von einem männlichen Protagonisten angefangen, zu dem plötzlich alle unerklärlicherweise sehr, sehr nett waren. Er tat nicht besonders viel, um die Liebe und Zuneigung aller zu verdienen, aber plötzlich liebt jeder diesen Kerl. Sie werden alles für ihn tun. Egal wie gemein er zu ihnen ist, er kann niemals ihre Gefühle verletzen. Er kann ihre Begeisterung für ihn als Person nie abschütteln."

Pluribus wird sehr bald auf Apple TV gestreamt, wobei die ersten Episoden am 7. November erscheinen sollen. Den Trailer für die Serie könnt ihr euch unten ansehen, und was mehr von Gilligan angeht, so hat er kürzlich angemerkt, dass es Potenzial für ein Breaking Bad-Reboot gibt.