Vin Diesel will Robert Downey Jr. in der Fast & Furious-Franchise

Das Fast & Furious-Franchise ist dafür bekannt, einige große Namen zu enthalten, wobei jede Iteration des Action-Blockbusters berühmtere Gesichter enthält. Fast X wird zum Beispiel Auftritte von Jason Mamoa und Brie Larson sehen.

Vin Diesel hat jedoch bereits einen anderen Star im Auge, der dem Franchise beitreten könnte. Im Gespräch mit Variety scheint der Iron Man-Star Robert Downey Jr. die Person zu sein, die Diesel in der Zukunft des Franchise am meisten sehen möchte.

Diesel hat sogar bereits einen Charakter für Robert Downey Jr. "Ohne Ihnen zu viel darüber zu erzählen, was in der Zukunft passiert", sagte er. "Es gibt einen Charakter, der die Antithese zu Dom ist, der KI und fahrerlose Autos fördert und eine Philosophie, die damit Ihre Freiheit einhergeht." "Es gibt jemanden, der glaubt, dass das die Zukunft ist, und das steht in direktem Widerspruch zur Toretto-Mentalität."

Hmm, wir fragen uns, woher sie die Idee für jemanden haben, der fahrerlose Autos als Zukunft vorantreibt? Es scheint jedoch nicht so, als ob das Casting von Robert Downey Jr. in Stein gemeißelt ist, also müssen wir sehen, ob er es in den nächsten Fast & Furious-Film schafft.