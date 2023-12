Vin Diesel von ehemaliger Assistentin wegen sexueller Nötigung angeklagt

HQ

Vin Diesel wurde in einer neuen Klage gegen den Fast and Furious-Schauspieler der sexuellen Nötigung beschuldigt. Ein ehemaliger Assistent von Diesel, der im Herbst 2010 für ihn arbeitete, behauptet, er habe sie an den Handgelenken gepackt und ihr unangenehme Avancen gemacht.

Laut Variety wird in der Klage behauptet, dass die Klägerin, Asta Jonasson, von Diesel als Assistentin angeheuert wurde, um Partys zu organisieren, diese Partys mit dem Schauspieler zu besuchen und nach Fotos Ausschau zu halten, die von Diesel mit Frauen gemacht wurden, wenn er nicht von seiner langjährigen Freundin begleitet wurde.

Es wird behauptet, dass Jonasson Stunden nach dem Angriff von Diesels Schwester gefeuert wurde. In einer Antwort auf die Klage sagte Diesels Anwalt Folgendes:

"Lassen Sie es mich ganz klar sagen: Vin Diesel bestreitet diese Behauptung kategorisch in ihrer Gesamtheit. Dies ist das erste Mal, dass er von dieser mehr als 13 Jahre alten Behauptung eines angeblich 9-Tage-Mitarbeiters hört. Es gibt klare Beweise, die diese haarsträubenden Behauptungen vollständig widerlegen."