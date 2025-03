Vin Diesel teasert einen eigenständigen Groot-Film an

HQ

Nach dem Abschluss der Oscars am Wochenende teilte Vin Diesel seinen Fans auf Instagram mit, was er derzeit vorhat, und gab Einblicke in eine Reihe von Filmen.

In diesem langen Beitrag erfahren wir, dass der Plan ist, diesen Sommer zu Fast X2 (dem großen Finale der Serie) zurückzukehren, mit Dreharbeiten in Los Angeles, und dass er immer noch hofft, den nächsten Film mit der Figur Riddick in der Hauptrolle zu drehen, und dass er einen Film "über diesen berüchtigten New Yorker Detektiv" dreht.

Um darauf aufzubauen, behauptet Diesel, dass Mattel bald mit der Arbeit an einer Filmversion von Rock 'em Sock 'em Robots beginnen wird, etwas, das er als "testosteronmännliche Antwort auf Barbie" bezeichnet. Außerdem sagt er, dass er nach Möglichkeiten sucht, auch ein weiteres xXx-Abenteuer einzubauen, indem er als Charakter Xander Cage zurückkehrt, während er gleichzeitig Platz für einen weiteren The Last Witch Hunter Film findet (aus irgendeinem Grund...), da es anscheinend eine "Nachfrage nach der Zukunft von Kaulder, der zum ersten Mal in The Last Witch Hunter auftauchte" gibt.

Und das alles, während er darauf hinweist, dass es eine Zukunft geben könnte, in der Groot einen eigenständigen Film in der Marvel Cinematic Universe bekommt, wobei Diesel behauptet: "Disney will ihren Planet X! Von dem manche sagen, dass er der am meisten erwartete Film von Marvel ist, haha. Der Film, in dem Groot zu seinem Heimatplaneten zurückkehrt." Es ist unklar, wie das funktionieren würde, basierend auf einer Figur, die nur drei Worte sprechen kann...

Während Diesel offensichtlich viele Pläne hat, ist es sehr unklar, wie viele dieser Filme tatsächlich gedreht werden, da viele bestenfalls unwahrscheinlich erscheinen und der Schauspieler seit 2023, als I Am Groot, Fast X und Guardians of the Galaxy Vol. 3 eintrafen, in nichts Bedeutendem mehr aufgetreten ist. Ob wir Diesel im Jahr 2025 in irgendetwas sehen werden, bleibt ebenfalls unklar, da keines dieser Projekte auch nur annähernd fertiggestellt oder in einigen Fällen sogar am Anfang zu stehen scheint...