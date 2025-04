Vin Diesel kündigt eine Riddick: Furya Ankündigung an

Vin Diesel ist in letzter Zeit anscheinend und ironischerweise der Treibstoff ausgegangen. Der beliebte Schauspieler, der dazu neigte, mehrmals im Jahr in Kassengiganten aufzutreten, ist an einem Punkt angelangt, an dem wir ihn eine Zeit lang nicht mehr in viel Substanz gesehen haben. Abgesehen von Guardians of the Galaxy Vol. 3 (wo er Groot seine Stimme leiht, also ist das kaum viel, worüber man reiten kann) im Jahr 2023 haben wir Diesel seitdem nicht mehr in einem Film gesehen, aber er hat viel in Arbeit.

Zwischen Fast X: Part 2, xXx 4, einem gemunkelten Groot-Standalone-Film und sogar einer angeblichen Nachfrage nach mehr The Last Witch Hunter sowie einem weiteren Riddick Film scheint die Zukunft für Diesel rosig zu sein. Und doch wissen wir nicht, wann (oder ob) irgendetwas davon kommen wird... Aber vielleicht werden wir es bald tun.

Diesel hat auf Instagram erklärt: "Incoming... Riddick... " mit einem Bild seiner berühmten Figur. Dies scheint zu implizieren, dass wir bald viel mehr über den Film Riddick: Furya erfahren werden, was Sinn machen würde, da er in gewissem Maße schon eine ganze Weile in Produktion ist.

Freuen Sie sich darauf, dass Riddick zurückkehrt?