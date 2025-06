Vin Diesel enthüllt Pläne, Brian O'Connor in Fast 11 zurückzubringen

Wenn man bedenkt, wie viel Geld das Fast and Furious -Franchise einbringt, mutet es fast verrückt an, dass es so lange Universal dauert hat, bis die Saga mit dem sogenannten finalen Film abgeschlossen wurde. Diesem Abschluss scheinen wir jedoch immer näher zu kommen, denn am Wochenende hat Vin Diesel eine Menge Informationen über das Projekt geteilt und was wir davon erwarten können.

Bei FuelFest in Los Angeles (danke, ScreenRant) stellte Diesel einige sehr auffällige Behauptungen auf, darunter dass Fast 11, wie wir den Film derzeit nennen, im April 2027 Premiere haben wird und dass er einen bei den Fans beliebten Charakter zurückbringen wird, der aus Respekt vor seinem verstorbenen Schauspieler in den Ruhestand geschickt wurde.

Brian O'Connor soll ein Comeback feiern, eine Figur, die nach dem Tod des Schauspielers Paul Walker unterging. Es ist unklar, wie Diesel Brian zurückbringen will, aber nach dem vorzeitigen Tod des Schauspielers haben sie es geschafft, die Dreharbeiten zu Fast and Furious 7 abzuschließen, indem sie Pauls Bruder Cody Walker als Körperersatz einsetzten und dann mit Spezialeffekten Pauls Gesicht auf seinen Bruder scannten. Es wird nicht erwähnt, ob ein ähnliches Setup in diesem endgültigen Film verwendet wird.

Andernfalls merkt Diesel an, dass Fast 11 auch eine Rückkehr zur Straßenrennkultur erleben wird, auf der die Serie aufgebaut wurde, was zweifellos ein wenig erschütternd erscheinen wird, wenn man bedenkt, dass die Crew als internationale Spezialagenten gedient hat und in letzter Zeit sogar im Weltraum war...

Wie auch immer, die vollständigen Kommentare von Diesel lauten wie folgt:

"Das Studio sagte zu mir: 'Vin, können wir bitte das Finale von Fast & Furious im April 2027 haben? Ich sagte unter drei Bedingungen. Die erste besteht darin, das Franchise zurück nach LA zu bringen. Der zweite Punkt war, zur Autokultur, zum Straßenrennen zurückzukehren.

"Die dritte Sache war die Wiedervereinigung von Dom und Brian O'Conner. Das ist es, was ihr im Finale bekommen werdet."

Freust du dich auf Fast 11 ?