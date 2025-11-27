Vin Diesel-Dwayne Johnson-Fehde ist vorbei: Dom-Toretto-Schauspieler feiert The Smashing Machine

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass es eine Kluft zwischen den Schauspielern Vin Diesel und Dwayne Johnson gab, obwohl die beiden an mehreren sehr großen Kinofilmen der Fast and Furious -Reihe zusammenarbeiteten. Tatsächlich hatte die sogenannte Fehde zwischen den beiden Einfluss auf die umfassendere Erzählweise der Serie, aber es sieht so aus, als sei das Streitbeil begraben und die beiden wieder auf gutem Fuß sind, während die Arbeit für das abschließende letzte Kapitel Gestalt annimmt.

Wir sagen das, weil Diesel nun auf Instagram über Johnsons The Smashing Machine spricht, wobei der Dom-Toretto-Schauspieler den Luke Hobbs-Schauspieler für seine Leistungen als MMA-Kämpfer Mark Kerr lobt.

Diesel beginnt damit, zu erzählen, wie er Kerr persönlich kennt und wie der Kämpfer ihn für den ersten XXX -Film trainiert hat, bevor er dann zu "Dwayne feiert" und wie "die Leute nicht verstehen, was es braucht, um jeden Tag eine globale Wahrnehmung aufrechtzuerhalten." Diesel merkt an, dass seine Zeit mit Johnson dazu führte,"eines der dynamischsten Duos im Kino, zwei starke Persönlichkeiten, die sich gegenseitig anspornten und etwas Unvergessliches schufen", und wie Johnsons Zeit als Hobbs mit "voller Hingabe präsentiert wurde und einen unauslöschlichen Eindruck in Universals Charakterhall hinterließ."

Das bedeutet also doch sicher, dass wir das Paar endlich wieder den Bildschirm teilen sehen werden für Fast 11 (X - Part 2 ?), wann immer das irgendwann erscheint?