Vin Diesel bereitet sich darauf vor, wieder Riddick zu spielen

Es ist volle zehn Jahre her, dass wir Vin Diesel die Rolle von Richard B. Riddick in dem Film namens Riddick gesehen haben, und kurz nach seiner Premiere begannen die Gespräche über einen vierten Teil der Serie. Aber ein solcher Film wurde noch nicht gedreht, obwohl von Zeit zu Zeit Gerüchte auftauchen.

Nun berichtet Deadline, dass der Ball endlich in Bewegung ist. Serienschöpfer David Twohy wird erneut das Drehbuch schreiben und Regie führen, während Diesel selbst wieder Riddick werden möchte. Twohy schreibt:

"Unsere Legion von Fans hat es jahrelang gefordert, und jetzt sind wir endlich bereit, ihren Aufruf zum Handeln mit Riddick: Furya zu erfüllen. Meine Zusammenarbeit mit Vin und One Race erstreckt sich über 20 fruchtbare Jahre, da wir zusammen drei Filme, zwei Videospiele, eine Anime-Produktion und Motion-Comics für das Internet geschaffen haben. Dieses neue Großbild-Event wird eine Rückkehr zu Riddicks Heimatwelt erleben, wo wir endlich Riddicks Entstehung erforschen können."

Der Film wird Riddick: Furya heißen und uns zu Riddicks Heimatplaneten führen. Wir hoffen, dass wir uns auf einige Macho-Action, massive Gewalt und großartige Science-Fiction freuen können. Daumen drücken, dass die Magie von Pitch Black und The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay nachgestellt werden kann.