Villa Ultraviolet und neue Belohnungen in Borderlands 3

Die meisten Spieler dürften mittlerweile mit der Borderlands-3-Erweiterung Guns, Love and Tentacles durch sein, allerdings gibt es für die fleißigen Kammerjäger bereits weitere Beschäftigung. Gearbox plant ein saisonales Ereignis namens "Revenge of the Cartels", das zwischen dem 23. April und dem 4. Juni stattfinden wird. Mit dem kostenlosen Update gelangt ein neuer Bereich namens Villa Ultraviolet in das Spiel, der uns mit neuen Feindarten, zeitlich begrenzten Herausforderungen und legendärer Beute lockt. Wie bei früheren Veranstaltungen erhaltet ihr für das Absolvieren von befristeten Herausforderungen neue Skins, alle Infos dazu bekommt ihr beim Entwickler.

