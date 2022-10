Viktoria 3

HQ

HQ

Das 19. Jahrhundert war eine Zeit der Monarchie, der Kolonisation und des Imperiumsaufbaus. Gleichzeitig war es eine Zeit gegensätzlicher Ideen wie Freiheit, Sozialismus, Demokratie und viele andere. Es wird oft als eine der friedlichsten Zeiträume aufgeführt (obwohl Kriege stattfanden). Victoria 3 fängt den Zeitgeist der Industrialisierung und des steigenden Ressourcenbedarfs der Staaten ein. Paradox schafft es auch, die Herausforderungen und Widersprüche zu zementieren. Wir sind mit neuen Ideologien, Wirtschaftssystemen, Städtebau und einem der schrecklichsten Konflikte der Menschheitsgeschichte konfrontiert. Was mich beim Vorgänger erwischt hat, war der Optimismus, den man spürt, und die großen gesellschaftlichen Veränderungen. Das gleiche findet sich im dritten Teil. Es bietet eine isometrische menügesteuerte Simulation der Zeit bis ins frühe 20. Jahrhundert.

Wie üblich habe ich zunächst den Tutorial-Modus getestet, bevor ich mit der Kampagne begonnen habe. Ich durfte eine Reihe verschiedener Länder in Europa testen, darunter Schweden. Mein erster Eindruck war positiv. Es bot eine schöne Kampagnenkarte mit einem reibungslos gestalteten Menüsystem. Die größte Neuheit ist, dass es mit den modernen Systemen von Paradox entwickelt wurde. Derjenige, der mit Crusader Kings II kam und dann ein Grundnahrungsmittel im Rest der Serie war. Im Vergleich zum zweiten und seinen Erweiterungen ist der dritte stromlinienförmiger. Die Menüsysteme sind viel sauberer und übersichtlicher, nur wenn Sie in Untermenüs eintauchen möchten, um Nachfrage / Angebot und Ressourcen zu untersuchen, werden Sie mit Grafiken und Berechnungen konfrontiert. Dennoch sind auch diese leicht zu lesen. Das Dilemma am Anfang besteht hauptsächlich darin, zu verstehen, wie Sie die Diagramme in die richtige Richtung beeinflussen können.

Der Trainingsmodus besteht wie üblich nur aus Textfeldern, die mit Anweisungen verflochten sind.

Werbung:

Der einfachste Weg, das Threequel zu erklären, ist das einer viel reibungsloseren Erfahrung. Ich merke selten, dass ich nicht finden kann, was ich brauche, dank der Präsentation, die wirklich intuitiv ist. Historisch gesehen war dies ein Problem in diesen Strategiespielen. Hier glänzt die Trilogie darin, wie sie sich von ihren Geschwistern und Vorgängern unterscheidet. Die Menüs sind wirklich gemacht, um das Gefühl der Industrialisierung mit Zahnrädern, Farben und mehr zu vermitteln. Man merkt, dass Paradox hart daran gearbeitet hat, dass auch die Benutzeroberflächen zur Präsentation von allem beitragen, und aus gestalterischer und funktionaler Sicht bin ich zufrieden.

Diese Titel sind natürlich viel mehr als nur ihre Benutzeroberfläche. Victoria 3 hat sich entschieden, sich auf Wirtschaft und Diplomatie mit Konflikten als weniger betontem Aspekt zu spezialisieren. Der Großteil der Arbeit, die Sie als Spieler leisten werden, besteht darin, die zugrunde liegende Wirtschaftssimulation zu verstehen und die Diplomatie zu verwalten. Wenn Sie schon einmal Paradox-Titel gespielt haben, werden Sie es natürlich erkennen. Wenn Sie eine Aktion durchführen, braucht es normalerweise Zeit, da Sie Projekte über einen längeren Zeitraum aufsetzen, von denen Sie am Ende hoffentlich profitieren werden. Auch wenn alles in Echtzeit mit Tagen, Wochen, Monaten und Jahren passiert, erzeugt es das Gefühl, dass man sich ständig vorwärts bewegt. In meinen großen Feldzügen mit Schweden, Preußen und Frankreich wurde dieser Eindruck deutlich hinterlassen. Egal, ob ich eine komplett offene Kampagne gespielt habe oder eine mit Fokus.

Karten und Menüs sind wirklich gut gemacht. Beim Zoomen wechselt der Kartenmodus zwischen realistischer Ansicht und handgezeichnet. Die ganze Weltkarte liegt auf einem Tisch mit Kompassen und anderen Dingen, was zum Erlebnis beiträgt.

Handel, Technologie, Abkommen, Diplomatie sind komplexe Systeme, die sich je nach internen und äußeren Einflüssen verändern. Ihre Rolle dabei hat einen großen Einfluss, auch wenn Veränderungen nicht immer sofort stattfinden. Übergänge zwischen verschiedenen Regierungsformen und Gesetzen beeinflussen, wie Ihre Nation spielt und was sie tun kann. Wenn du als USA oder England spielst, werden sie anders spielen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das Vereinigte Königreich konzentriert sich darauf, Kolonien zu erweitern und seine eigenen nicht zu verlieren. Die USA sind eine sehr junge Nation, die gerade aus der Revolution herausgekommen ist, und auf dem Weg dorthin werden auch Sie sich mit dem Bürgerkrieg, der Rolle der Sklaverei und vielem mehr auseinandersetzen müssen. Das Spiel berücksichtigt viele historische Ereignisse für fast jede Nation. Ihre Rolle wird dann darin bestehen, es entweder extern als einen anderen Zustand zu beeinflussen oder den Lauf der Ereignisse zu kontrollieren.

Werbung:

Die Musik ist leider etwas, das meist im Hintergrund ist und vergessen wird. Es ist nichts falsch an den Songs, es fügt sich einfach nahtlos in die Erfahrung ein und dann wird es vergessen. Die Geräusche hingegen sind etwas, das ich mag, alles von dir, was Dinge drückt und Zahnräder und andere zeitgesteuerte Dinge hört. Wie bei älteren Strategiespielen ist dies eine Möglichkeit, den Zeitraum zu verbessern. Das Sounddesign, obwohl nicht sehr umfangreich, macht seinen Job. Wo die Musik abgeschoben werden kann, ohne dass man es merkt, sind die Klänge umso schwieriger. Ich mag es wirklich, dass in die Menüs Sounds eingebaut sind, es ist fast so alt wie das Medium, aber es funktioniert hervorragend in diesem Genre.

Für ein Paradox-Spiel ist die Detailgenauigkeit auf der Kampagnenkarte auffallend hoch. Sie können auch nahtlos Informationen und mehr anhängen. Wichtige Informationen, die Sie benötigen, können auch einfach im Kartenmodus der Benutzeroberfläche angehängt werden.

Ich habe keine große Kritik an den großartigen Wirtschafts- und Diplomatiesystemen. Vielmehr sind es die Konflikte, die ich ein wenig zu automatisiert finde. Natürlich wurde ich von Hearts of Iron verwöhnt, aber ich finde, es ist weniger als Europa Universalis IV, was seltsam ist. Man kann Militär produzieren, Generäle ernennen und Fronten wählen, dann erledigt sich der Konflikt von selbst. Es ist eine bewusste Entscheidung, aber ich bin etwas skeptisch. Ich kann verstehen, dass der Fokus nicht auf den Waffen des Militarismus ruht, aber das wichtigste und größte Ereignis des Spiels ist der Erste Weltkrieg. Das ganze Spiel gipfelt im Ersten Weltkrieg, und ich bin sicher, dass die Entwickler den Fokus dort mit Erweiterungen erweitern werden. Es ist jedoch etwas seltsam, dass der Krieg Sie meistens in eine Zuschauerposition bringt.

Sicherlich ist die Automatisierung von Konflikten nicht ganz falsch, da wir die Führer des Landes spielen sollen, nicht ihre Armeen. Es ist nur ein bisschen langweilig, nicht die volle Kontrolle über alles zu haben. Was man jedoch im Krieg beeinflussen kann, ist, wie gut Konflikte verlaufen können, wenn auch indirekt. Sie sind verantwortlich für die Führung, wie viel Militär Sie mobilisieren, ihre Ausrüstung und den Stand der Technologie. Sie können all dies im Voraus oder während der Kriege tun. Das bedeutet, dass Sie immer noch einen Einfluss auf das Militär haben, auch wenn Sie die Truppenbewegungen nicht im Detail kontrollieren.

Aufgrund eines etwas weniger interaktiven Kriegssystems und einiger Staaten, die sich zunächst auf Konflikte konzentrieren, entstehen etwas weniger interaktive Kampagnen. Wenn Sie als Preußen spielen, geht es fast während der gesamten Kampagne darum, die Königreiche zu einem vereinten Deutschland zu vereinen und eine Großmacht in Europa zu werden. Die gleiche Situation tritt auch auf, wenn Sie als eines der Königreiche Italiens spielen. Einige Kampagnen konzentrieren sich zunächst auf den "schwächsten" Aspekt des Spiels. Die Konflikte sind zwar nicht schlecht, aber nicht so spannend wie die anderen Systeme. Ich bin in dieser Situation als Preußen gelandet. Es liegt an dir als Spieler, das gesamte Arsenal an Gameplay-Systemen zu nutzen, um Tag für Tag Abwechslung zu schaffen. Gleichzeitig musst du keine größeren Imperien vereinen und kannst ein kleinerer Staat bleiben, wenn du willst. Man fängt historisch an, aber dann kann auch auf der Computerseite alles passieren. Ich hatte deutlich mehr Spaß an Kampagnen, wenn ich versuchte, so viele Systeme wie möglich kontinuierlich zu verwenden, anstatt mich auf einzelne Teile zu konzentrieren.

Schweden hat in dieser Zeit Finnland an Russland verloren und hat eine Union mit Norwegen.

Zu beobachten, wie sich eine Nation mit einem historischen Ausgangspunkt in der Zeit entwickelt und verändert, ist aufregend. Wenn der Vorhang fällt und die Nationen sich auf Konfrontationen vorbereiten, ist das wirklich nervenaufreibend. Denn alles, was Sie in einer Kampagne getan haben, die sich über zwanzig Stunden erstreckt, ist in Unordnung geraten. Kampagnen können kürzer sein, wenn Sie alles automatisieren, aber wenn Sie normaler spielen und sich Zeit nehmen, kann jede Sitzung eine Weile dauern. Erwarten Sie jedoch einen guten Wiederspielwert, da verschiedene Nationen unterschiedliche Bedingungen haben, wie bereits erwähnt. Als Dynastie im heutigen China zu spielen, ist eine andere Erfahrung als als Portugal. Nicht alle Nationen haben Zugang zu der riesigen Menge an verschiedenen Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Sie sind daher gezwungen, die verschiedenen Systeme zu nutzen, um erfolgreich zu sein.

Für diejenigen, die ein historisches Interesse an dieser Zeit haben, gibt es hier viel zu lernen. Es ist keine tiefgründige Simulation von allem. Wie bei Total War legt Paradox Wert darauf, dass das Erlebnis Spaß macht, wobei einige Systeme wichtiger sind als andere. Ich denke jedoch, dass man eine Leidenschaft darin sehen kann, wie es angeboten wurde. Erwarten Sie, dass es auf Augenhöhe mit Crusader Kings II, Europa Universalis IV und Hearts of Iron IV ist. Die letzten beiden Spiele der Serie boten einen älteren Gameplay-Stil, was mich sehr neugierig machte, wie dieser dritte Teil interpretiert werden würde. Dank einer großartigen Präsentation, einer schönen Kampagnenkarte, einer großen Tiefe in Wirtschaft und Diplomatie bin ich immer noch zufrieden. Ich habe an dieser Stelle auch das Gefühl, dass die Trilogie für sich allein stehen kann und nicht stark von zukünftigen Erweiterungen abhängig ist.

Die Möglichkeiten sind etwas begrenzt, aber bei Bedarf vorhanden.

Es muss auch gesagt werden, dass die KI-Systeme akzeptabel sind. Natürlich werden die Menschen schnell lernen, die Herausforderung zu meistern, aber es gibt einige Schwierigkeiten mit der KI, die ich beobachtet habe. Der Computer scheint seine Nation nicht richtig aufzubauen, da einige Staaten etwas zu weit zurückfallen. Gleichzeitig war die KI während meiner Spielsitzungen sehr aktiv in Diplomatie, Handel und Krieg. Wie üblich können Sie den Computer jedoch so einstellen, dass er historischen Linien folgt oder freier in seinem Denken ist. So oder so, auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad ist es schwer zu schlagen. Insgesamt denke ich aber, dass der Computer auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden für das Genre kompetent ist. Es erledigt seine Aufgabe im Moment, auch wenn es kleine logische Lücken hat, die Sie ausnutzen können. Es bleibt abzuwarten, wie andere es nach der Veröffentlichung "brechen" werden.

Ich habe lange auf diese Fortsetzung gewartet. Ein Titel, den Paradox nicht wirklich machen wollte. Dank einiger Nörgeleien aus der Spielerbasis können wir nun eine hochkompetente Interpretation einer Zeit mit vielen Kontrasten genießen. Wir begegnen Liberalismus, Kapitalismus, Kommunismus, Demokratie, Imperialismus, Sklavenhandel und vielem mehr. Es ist schwierig, in einem Rückblick zu erklären, wie transformativ diese Zeit für die Menschheit war und wie sie uns heute noch beeinflusst. Victoria 3 gelingt es gut, die breiten Striche einzufangen und Sie versuchen zu lassen, eine Nation durch diese Zeiten zu führen. Sie behandeln das Thema nicht geschmacklos, sondern versuchen, die Umbrüche und Herausforderungen, die große Staaten und kleine Königreiche durchgemacht haben, auf unterschiedliche Weise einzufangen. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie der Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten behandelt wird. Während der Trainingsmodus neuen Spielern nicht wirklich gut genug hilft, hat er eine niedrigere Einstiegsschwelle als das zweite Spiel. Dies liegt an einer besseren Benutzeroberfläche und klareren Gameplay-Systemen mit Tooltips für fast alles.

Die Kunst ist phänomenal.

Es ist ohne Zweifel eines der besten Strategiespiele des Jahres meiner Meinung nach. Ich liebe die Tiefe und den Fokus auf mehr als nur Krieg, die Diplomatie und die Warenhandelssysteme sind großartig, und obwohl ihm die Persönlichkeit der Schlüsselfiguren aus Crusader Kings fehlt, gelingt es ihm gut mit seiner Zeitperiode. Industrienationen zu entwickeln, ist wirklich faszinierend. Selbst Nicht-Industrienationen zum Erfolg zu führen, ist schwierig, aber angenehm. Es ist schwer, immer zu wissen, was kommt. China unter einer Dynastie zu vereinen und das Land in eine andere Richtung zu drängen, ist etwas, das großartige "Was wäre wenn"-Situationen schafft. Ich denke, das ist die Stärke hier, alternative Geschichtstheorien testen zu können. Obwohl die Simulation aufgrund ihrer offenen Natur weder perfekt noch kontrolliert ist, ist sie ein hervorragender Build von Paradox. Wenn Sie diese Form des Strategiespiels mögen, ist es eine solide Empfehlung.