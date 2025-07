Viktor Gyökeres für Arsenal bestätigt, wird Thierry Henrys 14 erben

HQ

Nun ist es offiziell: Viktor Gyokeres, einer der begehrtesten Spieler aus dem Sommertransfermarkt, hat eine neue Heimat gefunden. Der schwedische Stürmer von Sporting CP, der in dieser Saison in 52 Spielen 54 Tore erzielte, weigerte sich, weiter für den portugiesischen Meister zu spielen und zu trainieren, und bat um einen Transfer. Die ganze Woche über wurde gemunkelt, dass er in London landen würde, aber jetzt ist es offiziell, dass Arsenal eine Einigung mit Sporting CP erzielt hat, wie mehrere Medien, darunter The Athletic, berichten.

Arsenal wird eine Anfangsgebühr von 63,5 Millionen Euro (54,8 Millionen Pfund) plus 10 Millionen Euro an Add-Ons zahlen und sich am Samstag medizinischen Tests unterziehen. Zudem ist das Vertrauen in den Schweden so groß, dass er die ikonische Nummer 14 in seinem Trikot tragen wird, das von Thierry Henry, dem besten Torschützen von Arsenal, getragen wird.

Gyökeres wusste schon immer, dass er zu Arsenal wechseln wollte, trotz des Interesses anderer Vereine. Arsenal wurde Zweiter in der Premier League, da Kai Havertz und Gabriel Jesus lange verletzt waren. Für die nächste Saison haben sie außerdem Martín Zubimendi von Real Sociedad, Christian Norgaard von Brentford, Noni Madueke von Chelsea, Cristhian Mosquera von Valencia und Torhüter Kepa Arrizabalaga von Chelsea verpflichtet.