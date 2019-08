Vigor startet in Version 1.0

In eineinhalb Stunden Laufzeit hat uns Xbox gestern eine Menge Infos auf dem Silbertablett serviert. Während ihrer Gamescom-Show wurde die Veröffentlichung von Bohemia Interactives neues Actionspiel Vigor bekanntgegeben, das ab sofort in der Version 1.0 auf der Xbox One verfügbar ist. Das Spiel von den Machern von DayZ lässt uns bauen, craften und kämpfen, im neuen Trailer bekommt ihr mehr Infos, bevor ihr kostenlos auf Xbox One loslegt - der Titel ist Free-to-Play.

