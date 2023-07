Vigilante scheint vor Peacemaker Staffel 2 aufzutauchen

James Gunn war schon immer unglaublich offen über die Filme und Fernsehsendungen, an denen er arbeitet. Der Filmemacher und Co-Boss von DC Universe hat sich in letzter Zeit sehr lautstark über Superman: Legacy geäußert, hat aber auch viel über kommende DC-Projekte gesprochen, und das Neueste stammt aus einer kurzen Antwort auf Threads, in der er verrät, dass ein bei den Fans beliebter Peacemaker-Charakter eher früher als später auftauchen könnte.

Auf die Frage, wann wir Vigilante das nächste Mal zu sehen bekommen, antwortete Gunn: "Wahrscheinlich vor Peacemaker Staffel 2."

Wenn man bedenkt, dass Gunn zuvor erklärt hat, dass er Superman: Legacy abschließen wird, bevor er überhaupt mit der Arbeit an Peacemaker Staffel 2 beginnen will, wird dies wahrscheinlich bedeuten, dass Freddie Stromas Version des Charakters in Zukunft in einer anderen DC Universe-Produktion auftauchen wird. Vielleicht ist die Waller-Serie ein guter Ort, um danach zu suchen, dass dies geschieht.