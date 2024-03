Viggo Mortensons Western The Dead Don't Hurt im ersten Trailer zu sehen

Das Western-Genre hat in den letzten Jahren seinen Weg zurückgefunden und Viggo Mortensen ist der Jüngste, der mit seiner ganz eigenen Geschichte auf den Zug aufgesprungen ist. In The Dead Don't Hurt führt er nicht nur Regie, sondern produziert, schreibt, komponiert und spielt als eine der Hauptfiguren die Hauptrolle.

Der Film erzählt die Geschichte einer Frankokanadierin, die inmitten eines verheerenden Bürgerkriegs in dem dänischen Einwanderer Holger die Liebe findet. Ein erster Trailer ist endlich verfügbar und ihr könnt ihn euch unten ansehen. Die Premiere findet am 31. Mai statt.

Auf jeden Fall finden wir, dass das wirklich vielversprechend aussieht, oder was sagen Sie dazu?

Freuen Sie sich auf The Dead Don't Hurt ?