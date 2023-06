Viewfinder bekommt einen neuen Blick auf den Tag der Entwickler

HQ

"Fordern Sie die Wahrnehmung heraus, definieren Sie die Realität neu und gestalten Sie die Welt um Sie herum mit einer Sofortbildkamera neu." Mit dieser Prämisse treffen wir wieder auf Viewfinder, den stufenbasierten Puzzle-Titel, der von Sad Owl entwickelt wird.

Obwohl es sofortige Erinnerungen an The Witness und Gorogoa weckt (was wir kommentiert haben, als der Sucher-aussieht-wie-die-perfekte-Kreuzung-zwischen-dem-Zeugen-und-gorogoa-1226043/">wir haben es erst vor einem Jahr zum ersten Mal gesehen), definieren seine Schöpfer es eher als eine Kreuzung zwischen dem Gameplay von Control und das bereits erwähnte Puzzlespiel von Jonathan Blow.

Der neue Trailer verrät nicht allzu viel, außer uns einen neuen Blick auf das zu zeigen, was kommen wird, und die Vielfalt der Umgebungen und Inspirationen, die von Fotos stammen, die aus allen Ecken der Welt an das Entwicklerteam geschickt wurden.

Der Wermutstropfen ist, dass wir immer noch kein Datum in den Kalender eintragen können, und im Moment wissen wir nicht, wann wir Viewfinder spielen können. Aber wir freuen uns darauf.