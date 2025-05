Vietnam gibt grünes Licht für Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar in die Trump Organization Neue Golf- und Immobilienprojekte sollen den Tourismus und die Entwicklung in Südostasien ankurbeln.

HQ Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und Vietnam . Wir wissen jetzt, dass Vietnam einen Investitionsplan in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar von der Trump Organization und einem lokalen Partner genehmigt hat, um Golfplätze, Hotels und Wohnprojekte auf einer Fläche von fast 1.000 Hektar zu entwickeln. Das ehrgeizige Vorhaben zielt darauf ab, den Tourismus und den Immobiliensektor anzukurbeln, wobei der Bau in diesem Quartal beginnen und sich bis Mitte 2029 erstrecken soll. Die Genehmigung fällt mit den laufenden Handelsgesprächen zwischen Vietnam und den USA zusammen, wobei die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region hervorgehoben wird. BEDMINSTER, NJ - 31. JULI 2022: Trump reagiert auf die Liv-Golffans beim ersten Abschlag während des LIV-Golfturniers, das im Trump National Golf Club in Bedminster, NJ stattfindet // Shutterstock