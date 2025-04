HQ

Die neuesten Nachrichten über Vietnam . Das Land hat am Mittwoch den 50. Jahrestag des Endes des Vietnamkriegs mit einer großen Militärparade in Ho-Chi-Minh-Stadt mit Tausenden von Soldaten, einer Flugshow und internationalen Kontingenten gefeiert.

Die Veranstaltung, die als Feier der nationalen Einheit beschrieben wurde, spiegelte sowohl das historische Gedenken als auch die sich verändernde geopolitische Landschaft Vietnams wider. Neben den vietnamesischen Streitkräften schlossen sich auch chinesische Truppen dem Marsch an, was die wachsenden Beziehungen trotz der Spannungen in der Vergangenheit unterstreicht.

Unterdessen sind die Beziehungen zu den USA, die in den letzten Jahrzehnten gestärkt wurden, aufgrund der vorgeschlagenen Zölle, die sich auf die vietnamesischen Exporte auswirken könnten, unsicher. Vorerst bleibt abzuwarten, wie Vietnam diese komplexen internationalen Beziehungen in den kommenden Jahren ausbalanciert.