Vietnam ebnet den Weg für Starlink und lindert die Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten

Vietnam bereitet sich auf die Verabschiedung neuer Vorschriften vor, die es Elon Musks Starlink ermöglichen würden, im Land mit vollem Eigentum an seiner lokalen Tochtergesellschaft zu operieren, so ein Regierungsbeamter (via Reuters).

Dieser Schritt folgt auf langwierige Verhandlungen mit SpaceX und wird weithin als strategische Geste angesehen, um die Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten abzubauen, insbesondere angesichts der Besorgnis über mögliche Zölle unter Präsident Donald Trump.

Die geplante regulatorische Änderung, die Teil einer umfassenderen Initiative zur Beseitigung von Hindernissen für technologische Innovationen ist, würde es ausländischen Satelliten-Internetanbietern ermöglichen, im Rahmen eines bis 2030 laufenden Pilotprogramms die volle Kontrolle über ihren Betrieb zu behalten.

Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Vietnam wegen seines Handelsüberschusses mit den Vereinigten Staaten zunehmend unter die Lupe genommen wird, und steht im Einklang mit anderen Bemühungen der Regierung, die Importe amerikanischer Waren zu erhöhen.

SpaceX hat seine Lieferkette in Vietnam ausgebaut und Interesse an Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar in das Land signalisiert. Im Moment bleibt abzuwarten, wie sich dieser Politikwechsel auf die wirtschaftlichen Beziehungen Vietnams zu den Vereinigten Staaten und seine sich entwickelnde Beziehung zu SpaceX auswirken wird.