Viertelfinalspiele der Women's Champions League – Begegnungen und Termine stehen fest

Die UEFA hat die Begegnungen für das Viertelfinale der Champions League der Frauen bekannt gegeben. Acht Mannschaften, die nach der Gruppenphase übrig sind (es gibt kein Achtelfinale und keine Ligaphase im Frauenwettbewerb - auch wenn sich das im nächsten Jahr ändern wird -) bestreiten im März ihr nächstes Spiel, und sie wissen, auf wen sie treffen werden.

Es ist ein harter Tag für Wolfsburg.

Der Weg zum Finale in Lissabon am 24. Mai ist vorgezeichnet. Am 18./19. März und 26./27. März findet das Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel statt zwischen:



Real Madrid gegen Arsenal



Manchester City gegen Chelsea



Wolfsburg gegen Barcelona



Bayern München vs Lyon



Die Halbfinals finden am 19./20. April und 26./27. April statt, wobei es zu folgenden Duellen kommt: Der Sieger zwischen Wolfsburg und Barcelona trifft auf den Sieger zwischen Manchester City und Chelsea, während der Sieger zwischen Real Madrid und Arsenal entweder auf Bayern oder Lyon trifft.

Das Finale findet am 24. Mai im Estádio José Alvalade in Lissabon statt. Das bedeutet, dass eine Wiederholung des letztjährigen Finales zwischen Barcelona und Olympique Lyon stattfinden könnte.