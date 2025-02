Viertelfinale des Coupe de France: Welche Mannschaften sind dabei und welche Spiele gibt es diese Woche zu sehen

HQ

In der Woche vor dem Achtelfinalstart der UEFA-Wettbewerbe (Champions League, Europa League und Conference League ) werden die meisten nationalen Wettbewerbe in Europa wieder aufgenommen. In Spanien findet diese Woche das Hinspiel des Halbfinales der Copa del Rey statt. In England wird die Premier League unter der Woche ausgetragen, bevor am Wochenende die fünfte Runde des FA Cups stattfindet.

In Frankreich erreicht der Coupe de France das Viertelfinale. Die Spiele werden am Dienstag und Mittwoch ausgetragen, und es gibt eine große Vielfalt an Mannschaften: vier aus der Ligue 1 (Angers, Reims, Brest und PSG), zwei aus der Ligue 2 (Dunkerque, Guingamp) und zwei aus der Championnat National 2 (Cannes Briochin), der vierten französischen Liga.



Angers - Reims: Dienstag um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Association Sportive de Cannes - Guingamp: Dienstag um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Sate Brestois - Union Sportive du Litotal de Dunkerque: Mittwoch um 19:00 Uhr MEZ, 18:00 Uhr GMT



Stade Briochin - PSG: Mittwoch um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Diese Wettbewerbe bringen immer Spannung und in der Regel Überraschungen mit sich. In der letzten Runde schied Lille auf dramatischste Weise im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Dunkerque aus. In den Runden zuvor war Lyon gegen einen Fünftligisten ausgeschieden. Briochin, aus der vierten Liga, besiegte auch Nizza, den Dritten der Ligue 1, und trifft nun auf PSG, das wahrscheinlich mehr an das Spiel von Liverpool nächste Woche denkt. Werden wir einige Überraschungen erleben?