Viertelfinale der Qatar Open: Alle Spiele werden am Donnerstag in Doha mit Alcaraz, Rublev, Medvedev...

Qatar Open, das Hartplatzturnier der Herren, das in diesem Jahr zur ATP-500-Tour aufgewertet wurde (seit seiner Einführung im Jahr 1993 gab es zuvor nur 250 ATP-Punkte), hat das Viertelfinale erreicht. Sie werden am Donnerstag, den 20. Februar, ausgetragen, und wir haben die acht Finalisten, das Finale findet am Samstag statt. Nun, fast alle.

Carlos Alcaraz gehört dazu, nachdem er den Italiener Luca Nardi mit 6:1, 4:6, 6:3 besiegt hat ("im zweiten Satz fing er an, wie die Nummer 1 der Welt zu spielen", sagte Alcaraz, der kürzlich gewonnen hatte). Aber erwarten Sie nicht Novak Djokovic, der gegen Matteo Berrettini verlor.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels spielt Berrettini immer noch gegen Tallon Griekspoor um den letzten QF-Platz, wobei jeder einen Satz im Tiebreak gewinnt.

Der Donnerstag dürfte ein interessanter Tag für Tennisfans werden, mit Spielen den ganzen Tag über:



Andrey Rublev vs. Álex de Miñaur: 12:30 Uhr MEZ, 11:30 Uhr GMT



Félix Auger-Aliassime vs. Daniil Medvédev: 13:40 Uhr MEZ, 12:40 Uhr GMT



Carlos Alcaraz vs. Jiří Lehečka: 15:30 Uhr MEZ, 14:30 Uhr GMT



Berrettini oder Griekspoor vs. Jack Draper: 16:40 Uhr MEZ, 15:40 Uhr GMT