Vierte Staffel von Marvel Super War: Black Widow im Fokus

Erst kürzlich wurde der kommende Black-Widow-Film auf 2021 verschoben. Etwas Trost könnte nun die vierte Staffel von Marvel Super War bieten, in der sich alles rund um Black Widow dreht. Die neue Season des kostenlosen Mobile-Spiels ist ab sofort verfügbar und wird in den nächsten sechs Wochen mehrere Events bieten, die an den verschobenen Black-Widow-Film angelehnt sind.

Neben kosmetischen Updates bietet die neue Staffel u.a. den Black-Widow-Bösewicht Taskmaster als neuen Charakter. Mehr Informationen rund um Marvel Super War findet Ihr auf der offiziellen Webseite.