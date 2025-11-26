Vier weitere, die bei einem Juwelenraub im Louvre festgehalten werden, aber gestohlene Schätze bleiben vermisst

HQ

Die französischen Behörden haben vier weitere Personen im Zusammenhang mit dem kühnen Schmuckdiebstahl im Louvre im vergangenen Monat festgenommen, doch das Schicksal der gestohlenen Schätze bleibt unbekannt.

Die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau sagte , zwei Männer im Alter von 38 und 39 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 31 und 40 Jahren, alle aus Paris, seien zur Befragung festgehalten worden. Die Ermittler gaben kein Update darüber, ob einige der Juwelen, die auf geschätzte 102 Millionen Dollar geschätzt werden, wiedergefunden wurden.

Die Untersuchung hat ernsthafte Fragen zur Museumssicherheit aufgeworfen. Berichten zufolge benutzten Diebe einen Gabelstapler, um ein Fenster einzuschlagen und am helllichten Tag die Apollo Gallery zu betreten und den Überfall in nur sieben Minuten zu vollenden.

Anfang dieses Monats wurden vier weitere Verdächtige (drei Männer im Alter von 35, 36 und 39 Jahren sowie eine 37-jährige Frau) wegen organisierten Raubüberfalls und Beihilfe zum organisierten Raub angeklagt. Viele der gestohlenen Stücke, darunter Gegenstände, die Kaiserin Marie Louise und anderen französischen Royals gehörten, sollen schnell zerlegt oder verändert worden sein, um nicht entdeckt zu werden.