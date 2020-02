Vier Spieler kloppen online gleichzeitig in One Piece: Pirate Warriors 4

Bandai Namco veröffentlichte vergangene Woche einen weiteren Trailer für One Piece: Pirate Warriors 4, der das kooperative Element des Spiels in den Fokus nahm. Vier Spieler schließen sich dort zusammen, um sich gemeinsam das durch das von Omega Force produzierte Spiel zu prügeln - auf der Nintendo Switch wird das sogar im lokalen Netzwerk möglich sein. Das Video bestätigt auch, dass das Actionspiel exklusive Online-Missionen bieten wird, am 27. März erscheint One Piece: Pirate Warriors 4 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

