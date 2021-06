Vier schicke Schallplatten zum 10+1. Geburtstag von Nier Replicant

You're watching Werben

Square Enix wird den Soundtrack von Nier Replicant ver.1.22474487139 auf eine frische Schallplattenkollektion pressen. "Nier Replicant -10+1 Years-" umfasst vier Discs, die sich thematisch mit den Figuren und Songs der Charaktere Nier, Kaine, Emil sowie Devola & Popola beschäftigen. Für die Zeichnungen ist der Künstler Shirow Miwa verantwortlich, Illustrator einer Anime-Reihe namens "Dogs".

Sieben bis acht Songs sind auf jeder LP enthalten, allerdings handelt es sich dabei um unterschiedliche Variationen eines, manchmal auch zweier Lieder. Bei der Version von Devola & Popola bekommt ihr zum Beispiel ausschließlich "Songs of the Ancients" zu hören, aber wie gesagt in verschiedenen Ausführungen. Nicht alle Songs wurden neu aufgenommen worden, einige gehen auf frühere Konzerte zurück.

Eine Schallplatte kostet 29 Euro, die gesamte Box bekommt ihr für 100 Euro. Den Versand müsst ihr im Square-Enix-Shop dazubuchen, doch für die 12 Euro bekommt ihr immerhin eine Sendeverfolgung. Falls ihr die Discs nur sammelt, aber gar nicht abspielen könnt, dann gibt es für euch einen praktischen Download-Code dazu. Mitte September sollen die Schallplatten hergestellt werden.

Quelle: Square Enix.