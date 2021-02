Vier neue Operatoren stoßen dieses "Jahr" zu Rainbow Six: Siege auf

You're watching Werben

Die Community von Rainbow Six: Siege hat gestern Abend viele Informationen über die weitere Zukunft des E-Sports-Shooters erhalten. Ubisoft möchte im Laufe eines Jahres vier neue Operatoren bereitstellen, ein paar vorhandene Karten überarbeiten, regelmäßige Gameplay-Updates vornehmen und noch mehr Anstrengungen unternehmen, um Cyber-Angriffen von Hackern und Cheatern standzuhalten.

Der Auftakt dieser Pläne ist "Operation Crimson Heist". In dieser "Saison" werden der Angreifer Flores und sein explodierendes Gadget, die Bombe "RCE Ratero", in den Team-Shooter integriert. Des Weiteren knöpft sich das Team die Karte Border vor, es wird eine neue Sekundärwaffe geben und das Replay-System soll Augenmerk eines kommenden Updates werden. Wie gewohnt müssen Konsolenspieler länger auf die Änderungen warten, da PC-Spieler bevorzugt werden.

Im Laufe des Jahres werden Balance-Optimierungen vorgenommen, um das Metaspiel anzupassen. Außerdem sollen die Gadgets von Goyo und Melusi überarbeitet werden, weil diese aktuell wohl zu stark sind. Um all diese Arbeit zu bezahlen, werden selbstverständlich wieder viele neue kosmetische Artikel ins Spiel gelangen, darunter eine von der Game-Designerin Ikumi Nakamura entworfene Linie an Items mit Horror-Bezug, sowie ein Resident-Evil-Crossover, das in Zusammenarbeit mit Capcom entsteht.

Die GROM-Angreiferin Zofia Bosak wird sich in Jill Valentine verwandeln, bestätigte Ubisoft im in Year-6-Panel. Das Design der taffen Überlebenden erinnert an ihren originalen Auftritt aus dem Jahr 1996. Kauft ihr euch diesen Elite-Skin (Preis unbekannt) werdet ihr eine Siegespose sowie einen speziellen Waffen-Skin freischalten. Jill Valentine wird Rainbow Six: Siege im Laufe von 2021 beitreten und von einem weiteren Resident-Evil-Skin begleitet werden. Wer genau das ist, wissen wir aber noch nicht.