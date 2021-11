Vier neue Expeditionen starten morgen im neuen Outriders-Update

HQ

People Can Fly wollte vermeiden, dass man Outriders als Live-Service-Spiel abstempelt, denn diese Art von Spiel hat einen schlechten Ruf. Traditionelle Erweiterungen und Updates nach dem Start sollte es trotzdem geben, auch das wurde schon früh klargestellt. Heute sprachen die Entwickler in einem Livestream über die nächsten Schritte des Third-Person-Actionspiels. Mit "New Horizon" wurde am Abend ein großes Content-Update angekündigt, das schon morgen vier neue Expeditionen, zusätzliche Waffen und eine sinnvolle Verbesserung einführt.

In Expeditionen gibt es in Zukunft kein Zeitlimit mehr und dementsprechend könnt ihr euch in aller Ruhe in den Levels umsehen und alles in eurem eigenen Tempo abschließen. Die neuen Kurse heißen "Molten Depths" (Eishöhlen im Gebiet "Eagle Peaks"), "City of Nomads" (eine Art heilige Ruinenstadt), "The Marshal's Complex" (eine Fabrik, die Rebellen zurückerobern wollen) und "The Wellspring" (ihr untersucht einen Brunnen und findet Artefakte, die von den Ureinwohnern als Opfergabe verwendet wurden).

Neuerdings werdet ihr das Design einer Waffe oder eines beliebigen Ausrüstungsgegenstands nehmen und dieses auf ein anderes Item übertragen können, um ein insgesamt stimmigeres Gesamterscheinungsbild zu erhalten. Alle bis hierher beschrieben Inhalte sind ab morgen kostenlos verfügbar. Im kommenden Jahr möchte das Spiel zudem eine kostenpflichtige Erweiterung namens "Worldslayer" veröffentlichen, doch People Can Fly verraten uns aktuell noch keine näheren Details zu diesen Plänen.

HQ