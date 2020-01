Vier neue Erweiterungen für Path of Exile in 2020 bestätigt

Grinding Gear Games hat große Pläne für ihr Action-RPG-Franchise Path of Exile. Im letzten Jahr wurde die Entwicklung von Path of Exile 2 angekündigt und darüber hinaus steht das Update 3.10.0 bevor. Mobile Versionen des Titels sind ebenfalls geplant und nun soll es sogar frische Inhalte für das Live-Spiel geben. Der Entwickler wirft in einem Artikel einen Blick auf das kommende Jahr und welche Überraschungen sie für die Spieler in 2020 geplant haben. Die Quintessenz: Vier Erweiterungen sollen voraussichtlich vierteljährlich ab Februar angekündigt werden.

Der genaue Zeitplan kann sich natürlich flexibel verschieben, allerdings möchte das Studio an diesem Konzept festhalten, da nebenbei wie gesagt der Wechsel auf Path of Exile 2/Spielversion 4.0 ansteht. Neue Inhalte und Funktionen werden voraussichtlich Mitte des Jahres gezeigt, weitere Informationen gibt es derzeit noch nicht. Die neue Spielversion soll hoffentlich "Ende 2020" in einer öffentlichen Beta verfügbar sein, dafür muss das Entwicklerteam jedoch noch in diesem Jahr vergrößern werden, schreibt der Grinding Gear Games. Das Konsolenteam wird in diesem Jahr ebenfalls ausgebaut, um spezielle Funktionen für Konsolenspieler schneller entwickeln zu können.

