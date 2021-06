Vier Minuten von Stalker 2: Heart of Chernobyl, das Ende April 2022 erscheint

GSC Game World hat Stalker 2 am Abend einen Untertitel verliehen ("Heart of Chernobyl") und ein fernes Erscheinungsdatum offenbart. Am 28. April 2022 soll der Titel "zuerst auf Xbox Series und PC" veröffentlicht werden. Die lange Wartezeit dürfe noch ein bisschen schwieriger werden, nachdem die Entwickler über vier Minuten aufregendes Gameplay vom Ego-Shooter präsentiert haben.

Auch wenn die NPC-Soldaten, gegen die der Stalker Skif in der verstrahlten Zone kämpft, offensichtlich noch nicht zielen können, sind bereits viele gute Ansätze erkennbar. Beispielsweise sieht man, dass die Planken auf dem Boden dem Gewicht eines Charakters nachgeben. An anderer Stelle könnte man den Titel glattweg mit Metro Exodus verwechseln: Wir sind in einem sumpfigen Ödland unterwegs und müssen mithilfe einer merkwürdigen Apparatur (der oder das "Gilka") unsichtbare Anomalien umgehen. Auch Tentakel-Monster waren zu sehen, das sah schon alles sehr stimmig aus.

Quelle: Microsoft.