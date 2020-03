Vier Minuten Trials of Mana in Aktion

Obwohl Final Fantasy VII: Remake heutzutage im Rampenlicht steht, freuen sich Fans japanischer Rollenspiele noch auf ein weiteres Remake eines echten Klassikers von Square Enix. Die legendäre Reihe Seiken Densetsu, hierzulande besser bekannt als Mana-Serie, wird uns am 24. April mit der aufwändigen Neuauflage von Teil 3 - Trials of Mana - überraschen. Die 3D-Version des Titels aus dem Jahr 1995 erhält ein frisches Kampfsystem, tolle Animationen und vieles mehr. Diese Woche haben wir einen neuen Gameplay-Trailer erhalten, der uns diese Dinge noch einmal in Aktion zeigt. Spieler auf PS4, Switch und PC dürfen sich über Trials of Mana freuen, wir müssen aber noch sieben Wochen darauf warten.

