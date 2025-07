Vier Mannschaften haben sich qualifiziert, vier Mannschaften sind ausgeschieden: Hier sind die Entscheidungsspiele der EWC Valorant

HQ

Heute ist ein großer Tag für viele der Valorant Teams, die nach Saudi-Arabien gereist sind, um an der Esports World Cup teilzunehmen. Nachdem vier Teams ausgeschieden sind (wie wir gestern berichtet haben, wobei Titan Esports Club das vierte ist) und vier sich für die Playoffs qualifiziert haben, befinden sich derzeit acht Teams in der Schwebe und balancieren an der Kante, von dem aus sie entweder nach Hause geschickt werden oder in die Playoffs einziehen könnten.

Da dies der Fall ist, finden heute vier Entscheidungsspiele statt, und wer daran beteiligt ist, könnt ihr unten sehen.



Karmine Corp gegen Bilibili Gaming



DRX gegen Sentinels



Rex Regum Qeon gegen Team Heretics



EDward Gaming gegen Gen.G Esports



Hier geht es um nichts Besonderes, es ist ein einfacher Gewinn und Reinkommen, wobei der Verlierer den nächsten Flug aus Riad nimmt. Am Ende des Tages werden wir wissen, wie die Playoffs aussehen und welche acht Teams um den größten Teil des Preispools von 1,25 Millionen US-Dollar kämpfen werden.