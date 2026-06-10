Vier Le-Mans-Autos wurden dem Gran Turismo 7 hinzugefügt

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Es ist Zeit für eine neue Serie von Hochleistungsfahrzeugen in Gran Turismo 7, und diesmal sprechen wir von wirklich spektakulären Fahrzeugen zu einem Preis, den viele von Ihnen zu schätzen wissen werden. Genauer gesagt gibt es vier Le Mans Hypercars, nämlich:



Ferrari 499P 2023



Peugeot 9X8 2025



Porsche 963 2024



BMW M Hybrid V8



Als ob das nicht genug wäre, gibt es auch noch eine fünfte Ergänzung: das 911 Turbo S Safety Car. Das Update umfasst nicht nur Autos, sondern auch "fünf neue World Circuits-Events, darunter die legendären 24 Stunden von Le Mans."

Cool, aber wie viel kostet dieses Update, fragst du dich vielleicht? Die Antwort ist... nichts. Alles ist in Update 1.70 enthalten, das jetzt erschienen ist. Sehen Sie sich unten den kurzen Trailer für eine kurze Vorschau an.