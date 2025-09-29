Vier Lamborghinis-Hits Automobilista 2 im nächsten DLC

HQ

Amborghinis sind seit mehreren Jahren ein wichtiger Bestandteil des beliebten Rennsimulators von Reiza Studios Automobilista 2, und es ist jetzt klar, dass das nächste DLC-Paket, das veröffentlicht wird, vier weitere ikonische Lambos enthalten wird. Reiza kündigte dies am Wochenende an, und obwohl es normalerweise kein festes Veröffentlichungsdatum für diesen Haufen von Sportwagen gibt, haben die Entwickler angekündigt, dass es jetzt im "vierten Quartal" sein wird.

Automobilista 2 Lamborghini Dream Pack PT2:

• Lamborghini Miura SV

• Lamborghini Diablo SV-R Super Trofeo

• Lamborghini Murcielago R-GT

• Lamborghini Revuelto