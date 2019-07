Vier kurze Clips mit massig Kloppe aus Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Heute erscheint das neue Superheldenspiel von Team Ninja, das in Kooperation mit Marvel Interactive entsteht. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order konnten wir uns bereits ausgiebig auf der Switch anschauen, allerdings solltet ihr unseren Test erst Anfang nächster Woche erwarten. Als kleine Entschädigung zeigen wir euch schon heute vier kleine Clips aus dem Game - unser Tester Sam hat sich in Spideys Latexanzug geworfen und einige Bösewichte vermöbelt. Was ist euer Eindruck vom Titel?

