Vier klassische Game Boy-Titel wurden der Switch Online-Bibliothek hinzugefügt

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Suchen Sie etwas Neues und Unbeschwertes zum Spielen während Ihres Urlaubs? Nintendo hat heute drei Handheld-Klassiker vom Game Boy zu seiner Switch Online-Bibliothek hinzugefügt. Als ob das nicht genug wäre, haben sie auch einen Titel vom Game Boy Advance hinzugefügt, der allerdings den Erweiterungspass erfordert.

Die derzeit verfügbaren Titel sind:



Fortified Zone (Jaleco, 1991) – Action / Shooter

(Jaleco, 1991) – Action / Shooter

Das Schwert der Hoffnung II (Kemco, 1992) – Rollenspiel

(Kemco, 1992) – Rollenspiel

Wario Land: Super Mario Land 3 (Nintendo, 1994) – Plattformer

(Nintendo, 1994) – Plattformer

Dr. Mario & Puzzle League (Nintendo, 2005) – Puzzle



Sehen Sie sich den kurzen Trailer unten für einen kurzen Überblick über diese neuen Ergänzungen an.