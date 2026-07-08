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Vier klassische Game Boy-Titel wurden der Switch Online-Bibliothek hinzugefügt
Drei davon wurden ursprünglich für den originalen Game Boy veröffentlicht, wobei einer davon ein Game Boy Advance-Titel mit Mario selbst war.
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Suchen Sie etwas Neues und Unbeschwertes zum Spielen während Ihres Urlaubs? Nintendo hat heute drei Handheld-Klassiker vom Game Boy zu seiner Switch Online-Bibliothek hinzugefügt. Als ob das nicht genug wäre, haben sie auch einen Titel vom Game Boy Advance hinzugefügt, der allerdings den Erweiterungspass erfordert.
Die derzeit verfügbaren Titel sind:
- Fortified Zone (Jaleco, 1991) – Action / Shooter
- Das Schwert der Hoffnung II (Kemco, 1992) – Rollenspiel
- Wario Land: Super Mario Land 3 (Nintendo, 1994) – Plattformer
- Dr. Mario & Puzzle League (Nintendo, 2005) – Puzzle
Sehen Sie sich den kurzen Trailer unten für einen kurzen Überblick über diese neuen Ergänzungen an.
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