Vier italienische Künstler malen Call of Duty: Warzone

Die vierte Staffel von Call of Duty ist vor ein paar Wochen in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone gestartet. Die Popularität der Serie hat vier italienische Künstler (Roberto Recchioni, Giovanni Timpano, Ricardo Torti und Giacomo Bevilacqua) dazu veranlasst, den Battle-Royla-Krieg in der sogenannten "Warzone Art" zu interpretieren. Diese vier Werke sollen die Erfahrungen und Emotionen der Künstler ausdrücken, die in den Gräben von Verdansk um ihr virtuelles Überleben gekämpft haben. Für viele sind es nur Illustrationen, aber die großen Fans werden jede Szene und jedes Element wiedererkennen. Ebenfalls zu seen sind der legendäre Captain Price und Kyle 'Gaz' Garrick.

Giacomo Bevilacqua

Giovanni Timpano

Ricardo Torti

Roberto Recchioni